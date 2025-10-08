Pagine Romaniste (G. Rufino) – Dopo sei giornate di Serie A, il dubbio in attacco resta il tema principale: il dualismo tra Dovbyk e Ferguson continua a dividere opinioni. Gasperini deve scegliere tra la fisicità e la presenza in area di Dovbyk o l’intelligenza tattica e la mobilità di Ferguson. Finora, però, nessuno dei due ha realmente trascinato la squadra. Il problema è di rendimento e continuità, con un reparto offensivo ancora alla ricerca di un leader capace di cambiare la partita nei momenti chiave.

Le statistiche parlano chiaro: Dovbyk ha cinque presenze a voto, un gol, un assist e una media-voto sotto la sufficienza. Alternato tra titolare e panchina, non è riuscito a conquistare un posto fisso. Ferguson, partito titolare, ha messo a referto solo un assist e non ha ancora inciso in termini di numeri e impatto sul gioco. L’attacco crea poco, fatica a concretizzare e manca di un riferimento tecnico.

La sosta per le nazionali può rappresentare una svolta: chi tornerà con la testa giusta e in forma potrà guadagnare punti nelle gerarchie. Dovbyk deve ritrovare fiducia sotto porta, Ferguson dimostrare di poter essere più di un jolly offensivo. La scelta definitiva potrebbe arrivare dopo la pausa, quando la continuità dei match metterà in luce chi è pronto a prendersi la scena. Fino ad allora, il ballo delle punte continua tra dubbi e attese.