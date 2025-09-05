Il Messaggero (D. Aloisi) – Nel pieno della sosta per le Nazionali, la Roma scopre un volto nuovo. Lorenzo Paratici, figlio di Fabio (ex ds della Juventus), si è preso la scena nell’8-0 amichevole contro il Roma City a Trigoria. Per lui una tripletta in un’ora, con gol di destro, di testa e di sinistro: un repertorio completo da centravanti puro.

Il classe 2008 è arrivato nell’ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, insieme a Giuseppe Forte. Un test che ha regalato spunti interessanti a Gasperini, compresi i sigilli di Baldanzi (2), Cristante (2) e Soulé.

Assenti 11 nazionali, oltre a Bailey e Rensch (fermo per un problema al muscolare), l’amichevole è stata comunque utile per valutare i più giovani. A fine partita, gesto distensivo con il ds: Gasperini ha dato il cinque a Massara e i due hanno lasciato insieme il centro sportivo.