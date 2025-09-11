La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Evan Ferguson è ormai il centravanti di Gasperini. L’irlandese ha segnato contro Ungheria e Armenia e sarà titolare anche con il Torino, mentre Dovbyk continua a deludere ed è finito in panchina pure con l’Ucraina.

Ferguson convince per movimenti, forza e capacità di legare il gioco, caratteristiche che lo rendono più adatto al sistema di Gasp. L’attaccante cerca ora la prima rete in giallorosso, che gli manca da quasi undici mesi, ma il tecnico non ha dubbi: il 9 della Roma è lui.