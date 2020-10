Il 6 novembre scade l’Opa: poi sarà delisting

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Manca meno di una settimana al periodo di adesione all’Opa lanciata dalla Romulus and Remus Investments LCC dopo l’acquisto della Roma. I proprietari sono vicini al delisting, che conseguirà l’uscita del titolo del club giallorosso dalla Borsa. Anche ieri sono arrivati segnali incoraggianti sull’adesione all’offerta lanciata dai Friedkin che detengono l’86,577% della società: venerdì 30 ottobre sono state presentate 99.100 richieste di adesioni, pari all’1,13% dell’offerta. Il periodo di adesione terminerà alle 17.30 del 6 novembre, le azioni ordinarie acquistate sul mercato il 5 e il 6 novembre non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Una volta effettuato il delisting, il passo successivo sarà l’aumento di capitale, per dare alla Roma ancora più liquidità e certezze dal punto di vista finanziario.