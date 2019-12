Il 30 prevista la ripresa: Santon già lavora a casa

La ripresa ufficiale per la Roma è programmata per il 30 dicembre. Dopo la bella e netta vittoria in casa della Fiorentina, Fonseca ha infatti voluto lasciare liberi per un po’ di tempo i suoi, anche per permettergli di snebbiare la testa e ricaricare le pile mentali. Ogni giocatore ha avuto un programma specifico di allenamento e dei «suggerimenti» a livello nutrizionale. E chi sta spingendo più degli altri sono probabilmente quelli ai box per infortunio. A Natale, ad esempio, Zappacosta aveva pubblicato un bel video sui social dove faceva a tutti gli auguri proprio mentre lavorava per tornare più forte di prima. E stessa cosa ha fatto ieri Davide Santon, con la moglie Chloe che ha pubblicato una serie di video in cui il marito si sta allenando nel giardino di casa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.