Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – A cinque giorni dalla fine del mercato, Frederic Massara lavora su più fronti. Il Cagliari si è stancato di aspettare Salah-Eddine, seguito anche dal Werder Brema, e il ds giallorosso concentra gli sforzi su Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk.

Per l’attaccante ucraino c’è l’interesse del Newcastle, che però propone solo un prestito oneroso: formula respinta anche al Villarreal. Senza garanzie di cessione, l’ex Girona non si muoverà. In bilancio pesa circa 35-37 milioni, cifra che rende impossibile ipotizzare un’uscita senza adeguata contropartita.

Diversa la situazione di Pellegrini: il West Ham è pronto a un ultimo tentativo, ma il giocatore non ha ancora dato l’ok. Resta comunque chiaro che, entro l’inverno, l’ex capitano lascerà Roma, visto il contratto in scadenza a giugno e non destinato al rinnovo. La Fiorentina osserva la situazione, ma molto dipenderà dall’ingaggio del numero 7.