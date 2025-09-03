Il Messaggero (S. Carina) – Toni pacati, nessuna caccia al colpevole. Gasperini sa bene che, in un ambiente di lavoro, puntare il dito non serve, soprattutto quando dall’altra parte c’è chi gode della piena fiducia della società. Alcune operazioni non si sono chiuse semplicemente perché improponibili. È il caso dello scambio Dovbyk-Gimenez: dopo 72 ore di trattative, la Roma si è trovata davanti a una richiesta di riscatto per il messicano quasi doppia rispetto al suo valore a bilancio nel 2026. Per il ds Massara non c’erano margini.

“Le ultime ore di mercato sono sempre complicate – ha spiegato Gasp –. La Roma aveva voglia e anche bisogno di muoversi, ma certe operazioni, pur con una società disponibile economicamente, non avrebbero portato vantaggi tecnici”.

Le sue parole, misurate, lasciano però intravedere un pizzico di rammarico. Alla domanda sui rapporti con Massara, il tecnico si limita a sottolineare che “facciamo mestieri diversi”, ma ammette che si aspettava rinforzi in avanti: “Erano state individuate soluzioni molto favorevoli per me, avrei voluto maggiore presenza per raggiungere quegli obiettivi”. I nomi non li fa, ma il riferimento è chiaro: Sancho e Fabio Silva. Ora dovrà ripartire con chi sembrava già in uscita: Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi.