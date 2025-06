L’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, torna a parlare sui propri social del progetto del nuovo Stadio della Roma e lo fa con toni critici nei confronti della scelta di Pietralata come area destinata all’intervento. Pur ribadendo il suo pieno sostegno alla realizzazione dell’impianto: “Lo volevo da sindaco e lo voglio ancora oggi”. Marino mette in guardia contro un progetto che rischia, a suo dire, di favorire interessi privati più che collettivi.

“L’opera privata deve servire l’interesse pubblico. Sacrificarlo è un triplice delitto: ambientale, finanziario e sociale.”

Marino propone come alternativa l’area degli ex Mercati Generali a Ostiense, da decenni abbandonata ma già servita da infrastrutture e bisognosa di rigenerazione. E richiama la Legge sugli Stadi, che impone un ritorno concreto alla collettività per ottenere semplificazioni e concessioni.