Il Corriere dello Sport (G. Marota) – La Roma non si ferma durante la pausa per le Nazionali. Domani a Trigoria andrà in scena un test amichevole contro il Roma City, utile a dare minutaggio ai giocatori non convocati e a mantenere alta l’intensità del gruppo.

La sfida, che si giocherà a porte chiuse al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, sarà anche l’occasione per Gian Piero Gasperini di provare schemi e soluzioni alternative in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’obiettivo del tecnico è chiaro: non lasciare nulla al caso e continuare a cementare l’identità tattica dei giallorossi.