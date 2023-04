Idrissi: “Vincere sarebbe la ciliegina sulla torta, ci aspetta una battaglia all’Olimpico. La Roma si difende molto bene”

Intervistato ai microfoni del club, l’ala marocchina del Feyenoord, Oussama Idrissi, ha parlato della sfida di domani contro la Roma allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole:

Sulla partita.

“Vincere sarebbe ovviamente la ciliegina sulla torta. È stato lo stesso in casa la settimana scorsa con un Kuip carico, che ci è stato dietro per ottenere un risultato. Siamo solo a metà strada. Credo che ci aspetti una bella battaglia all’Olimpico, per cui sarà una bella partita, ne sono certo”.