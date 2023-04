Idrissi: “La Roma è un avversario molto difficile. Il cross per Weiffer? Non l’ho colpita bene”

L’esterno offensivo del Feyenoord, Oussama Idrissi, intervistato a ESPN, ha parlato del match con la Roma di ieri. ”Prima di tutto si sa che la Roma è un avversario molto difficile. Hanno subito pochissimi gol quest’anno e hanno una struttura difensiva molto chiara. Sono difensivamente molto forti. È difficile giocare contro avversari di questo tipo. Eravamo in partita e sappiamo di avere un vantaggio nel secondo tempo. Lo abbiamo dimostrato in molte partite e anche oggi. Ci siamo allenati a lungo sul posizionamento davanti alla porta. Sai che se fai un cross in una certa zona, dovrebbe esserci qualcuno” ha esordito l’esterno marocchino, che poi ha aggiunto: “Il cross per Wieffer? Credo che ci fosse qualcuno davanti a chi volevo dare la palla. Non l’ho colpita bene anche se lì doveva esserci qualcuno ed effettivamente c’era, ma non l’ho visto in quel momento”.

Il classe ‘96 ha concluso: “Devo essere onesto: nell’ultima mezz’ora di gioco non siamo stati molto bravi. Anche la Roma ha avuto il sopravvento e diverse occasioni. Penso che abbiamo ottenuto una solida vittoria per 1-0, ovviamente avremmo preferito fare di più. Ma non è che abbiamo avuto grandi occasioni per il 2-0 o più”.