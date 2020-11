Idee e investimenti. Così i Friedkin inseguono il futuro

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Da domani si entrerà nel rush finale, il rettilineo che porta dritti dritti verso il traguardo. Alle 17.30 del 6 novembre, infatti, terminerà il periodo di adesione all’Opa lanciata dal club giallorosso lo scorso 9 ottobre. Friedkin intanto vorrebbe acquisire il pieno controllo del club, ma per farlo servirà l’uscita dalla borsa. dove la Roma era sbarcata il 23 maggio del 2000, sotto la presidenza di Franco Sensi. Delisting che diventerà automatico nel caso in cui Friedkin si trovi ad avere in mano almeno il 95% delle azioni della Roma. In caso contrario, invece, si vedrà eventualmente cosa fare.