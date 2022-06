Idea Lenglet, un mancino per Mourinho: la Roma ci prova per blindare la difesa

Con Koeman e Xavi il Barça ha alternato la difesa a 4 (preferita) a quella a 3 (con esiti raramente positivi). Lenglet si muove bene in entrambi i sistemi. Mancino naturale, il francese con Piqué ha costituito una coppia assai affidabile in fase difensiva e preparata in quella di rilancio.

lenglet è uno che sa uscire con la palla, gestire il gioco, appoggiarsi al centrocampista vicino (nel suo caso Busquets) o cercare la profondità, fino a un anno fa nel Barcellona rappresentata da Messi nel breve e Suarez nel lungo raggio. Resta da chiarire il tema economico, legato ai 5 milioni netti d’ingaggio.