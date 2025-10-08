Durante l’assemblea dell’EFC (ex ECA) in corso nella Capitale, alla quale ha preso parte anche il presidente della Roma Dan Friedkin, Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente del Milan, ha catturato l’attenzione dei giornalisti con una curiosa rivelazione.

Parlando ai microfoni presenti, lo svedese ha confessato che in passato c’è stato un momento in cui è stato vicino a vestire la maglia di una squadra di Roma: “C’è stato un momento nel quale potevo andare in una squadra italiana, ma non la citerò perché ho un amico che tifa l’altra di questa città e mi deve dare un passaggio a casa”.

Ibrahimovic ha poi riflettuto sul proprio percorso, ricordando anche l’esperienza al PSG: “Ho giocato con le principali squadre in Europa, anche col PSG. Ho visto tutto il progetto di quel club e dico che sono l’architetto di quella squadra. Abbiamo visto quello che era prima e quello che è diventato oggi. La sfida sta nell’andare a giocare in un’altra squadra per mettersi in discussione”.