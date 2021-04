Ibanez, Veretout e Villar in campo ad Amsterdam

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Resta solo un pensiero soave a sorreggere l’ambizione di una Pasqua gelida: giovedì la Roma può riscattarsi ad Amsterdam, nella partita che può dare un senso diverso alla stagione. Ed è evidente che il recupero di almeno tre giocatori importanti possa aiutare Fonseca a dimenticare velocemente il 2-2 al Mapei Stadium. Ibanez e Villar, che in campionato erano squalificati, sono utilizzabili, a differenza di Karsdorp. Veretout ha rimesso piede in campo negli ultimi minuti contro il Sassuolo, non è ancora al cento per cento ma contro l’Ajax potrebbe giocare dall’inizio.

La speranza dei Friedkin, che ieri non hanno seguito la squadra a Reggio Emilia, è che la versione internazionale sia più produttiva di quella domestica, confermando i segnali degli ultimi mesi. Ci sono speranze per Chris Smalling, che andrà valutato nei prossimi giorni dopo la terapia al ginocchio alla quale si è sottoposto in Spagna. In sua assenza la difesa dovrebbe essere composta da Mancini, Cristante e Ibanez, con Bruno Pers a destra e la coppia Villar-Veretout a centrocampo e Spinazzola a sinistra. In attacco Pedro affiancherà Pellegrini, mentre Dzeko è favorito per il ruolo di centravanti. Niente da fare per Mkhitaryan, oltre ovviamente a Kumbulla e Zaniolo.