Ibanez risponde ad un tifoso: “Sono ancora carico. DAJE”

E’ un Roger Ibanez in netta ripresa dopo il gol che ha deciso la sfida di ieri sera contro l’Ajax. Il difensore ha risollevato la testa dopo il rigore causato che poi Pau Lopez ha respinto brillantemente a Tadic. L’euforia romanista non si ferma ed un tifoso, su Twitter, scrive al brasiliano: “Buongiorno Roger, com’è il risveglio del giorno dopo?“, la risposta non si fa attendere a lungo: “Sono ancora carico. DAJE“. Per il centrale è il secondo gol in Europa League dopo quello messo a segno contro il Cluj.

Sono ancora carico 🐺 DAJE! 🟡🔴 — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) April 9, 2021