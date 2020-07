Ibanez: “Potevamo chiudere la partita prima. In difesa ci parliamo molto ed è più facile giocare”

Roger Ibanez, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Parma 2-1. Queste le sue parole:

IBANEZ A DAZN

Serata ottima ma non semplice per la difesa…

Non è stato facile, ci siamo allenati bene e abbiamo giocato bene. Potevamo chiuderla prima, avevamo creato tante occasioni da non sbagliare.

La difesa a tre?

Ci ho già giocato in Brasile, qui mi trovo bene. I compagni mi parlano sempre, così è più facile.

Chi le dà più consigli?

Tutti, ci parliamo tra di noi, è sempre buono, le cose riescono più facili.

Un cambio di rotta questa vittoria?

Adesso ci alleneremo più forte di prima, proveremo sempre a migliorarci. Vedremo per la prossima.

Come state fisicamente?

Da tanto non giocavo, stavo un male nelle prime partite ma oggi sto meglio, da ora in avanti andrò sempre in crescendo.

IBANEZ A ROMA TV

Aumenta il minutaggio e il feeling con la squadra…

Adesso sto un po’ meglio fisicamente.

Difesa a tre o a quattro ti cambia?

Fa un po’ di differenza, a quattro si può difendere meglio ma a tre si può uscire meglio da dietro.

Ti trovi meglio a tre? Così puoi proporti?

Ho questa caratteristica di andare avanti con la palla tra i piedi, questo è più facile a tre, ma anche a quattro si può fare se un centrocampista rimane dietro. Oggi abbiamo fatto molto bene con la difesa. Siamo riusciti ad uscire da dietro benissimo.

Oggi avevi un centrale adattato. E’ meglio giocare con Cristante o con un centrale puro?

Cristante ha fatto molto bene oggi. Ha trovato tanti passaggi tra le linee. Ma anche difensivamente è bravissimo e riesce a fare quel tipo di lavoro. Eravamo messi bene oggi, abbiamo portato la vittoria a casa e penso che sia questo che vale.

I difensori come te sono importanti…

Grazie mille.

Ti senti pronto a giocare da centrale “alla Cristante” con il Brescia?

Vediamo cosa fa il mister ma siamo tutti pronti. Quello che il mister dice lo dobbiamo fare.

Complimenti, continua così e fai gol…

Vediamo (ride, ndr).