Corriere della Sera (G.Piacentini) – Contro l’Inter Ibanez è dovuto uscire nel suo momento migliore per un risentimento muscolare all’adduttore destro. Ieri si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato che dovrà stare fuori per qualche giorno. Non ci sarà contro la Spal e quasi certamente salterà anche il match contro la Fiorentina. L’obiettivo è stato al top per l’Europa League.