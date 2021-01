Ibanez freme, maglia in palio

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Roger Ibanez è uno dei debuttanti nel derby. Arrivato lo scorso gennaio per fare la riserva, in pochi mesi si è conquistato un posto da titolare. Il difensore sarà l’unico brasiliano in campo stasera da titolare con la maglia giallorossa. È un fedelissimo di Fonseca: 17 partite su 17 in campionato al suo attivo. Questo derby lo sente tantissimo. Sbarcato sui social da pochi mesi, Roger ha messo in palio tra i tifosi la maglia che indosserà e la regalerà a chi scriverà la frase più bella. Ibanez è una scommessa vinta di Petrachi. Acquistato dall’Atalanta per 8 milioni, quando aveva indossato la maglia nerazzurra solo per una manciata di minuti.

Fonseca lo aveva già seguito e subito dopo il lockdown lo ha promosso titolare. Nella difesa a tre si trova benissimo, ha fatto molta pratica, sia in Brasile che all’Atalanta. Presto la Roma gli adeguerà il contratto. Oggi guadagna 750.000 euro, Tiago Pinto ha un appuntamento nei prossimi giorni con il suo procuratore Fred Moraes, la società ha già manifestato l’intenzione di adeguare l’ingaggio. Di Roma lo affascina il calore dei tifosi, finora manifestato sui social. Stravede per Francesco Totti che ancora non ha conosciuto. Ha pianto davanti alla tv qundo ha visto il docufilm sulla sua vita. Il suo modello di difensore è Thiago Silva, ha un rapporto amichevole per Luiz Felipe, che oggi affronterà nel derby, con il quale è stato convocato in nazionale. La Roma la sente dentro e vuole dimostrare tutto il suo amore.