Ibanez è pronto per il Braga. Chance anche per Diawara a centrocampo, oggi si parte

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Ibanez c’è. La Roma non deve inventare una difesa a Braga, il recupero del brasiliano è una risorsa fondamentale in assenza di Smalling e Kumbulla, considerando che Fazio e Juan Jesus sono stati esclusi dalla lista Uefa. Ibanez tra l’altro accompagnerà Fonseca nella conferenza stampa di vigilia, essendo di lingua portoghese.

Le novità in formazone, oltre a Dzeko e Pedro promossi titolari, potrebbero essere quattro: da Mirante in porta, fino a Diawara, ieri schierato in formazione. Fonseca potrebbe dare una giornata di riposo a uno tra Villar e Veretout. La Roma stamattina si allenerà a Trigoria per poi viaggiare verso il Portogallo.