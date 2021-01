Ibanez dribbla l’ira dei social per preparare il riscatto

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Il suo primo derby da protagonista Ibanez non lo immaginava così e nemmeno i tifosi che in lui rivedono qualche segnale di un giovanissimo Aldair. Il difensore ha vissuto una notte da incubo, ma non sono stati facili neppure i giorni successivi. Tanti tifosi, o presunti tali, hanno sfogato la loro frustrazione sui suoi social arrivando ad insultare la moglie o la figlia di un mese. Nonostante Ibanez non abbia censurato nulla ha letto tutto. A consolarlo sono arrivati anche dei messaggi “domani è un altro giorno“, “capita a tutti di sbagliare, ma adesso non devi abbatterti“. Il difensore continua a lavorare e aspetta l’occasione giusta per riscattarsi. La Roma gli chiede forza, ma anche coraggio perchè per Fonseca era e resta un titolare.