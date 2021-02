Ibañez: “Dai Roma, è tempo di vincere”

Corriere dello Sport (R. Maida) – È bello vederlo lì, seduto al fianco di Fonseca. Ibañez è la certezza della continuità nella Roma che prova a superare l’ostacolo Braga. Senza gli infortunati Smalling e Kumbulla, senza Fazio e Jesus esclusi dalla lista Uefa, Fonseca ha gli uomini contati in difesa: la pretattica è impossibile, giocheranno gli stessi che hanno dominato l’Udinese domenica scorsa. Ibañez, rispetto a Mancini e Cristante, ha generato un po’ di ansia perché era uscito acciaccato dalla partita di campionato. Forse, in un momento diverso, sarebbe andato in panchina. Non stavolta, non qui: “Si, sto bene, non ho problemi e sono a disposizione“, ha chiarito.

È un ragazzo coraggioso ed ambizioso, Ibañez. È il modo di giocare a confermarlo. Sbaglia a volte, ma tutto è parte di un percorso di crescita al quale non può sottrsporarsi un calciatore nato nel 1998. Per lui, che ha segnato un gol nella fase a gironi, sarà la quinta partita internazionale della carriera. “Noi dobbiamo pensare al Braga, sappiamo di dover migliorare tutti, come collettivo. Ma abbiamo anche il desiderio di raggiungere traguardi importanti. Se gioco nella Roma devo pensare di poter vincere qualcosa“.