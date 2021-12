Ibanez: “Con Mou si può vincere”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ambizione e lavoro, sono queste le parole d’ordine a Trigoria per costruire un progetto vincente e solido nel futuro. José Mourinho ha preso in mano una squadra composta da molti giovani e già in questa prima parte di stagione è riuscito a far crescere alcuni tra rendimento in campo e mentalità. Uno di questi è Roger Ibanez, tra i calciatori che più ha beneficiato dall’arrivo dello Special One, e diventato un elemento imprescindibile del reparto arretrato: “Parlo portoghese e italiano, riesco a capire bene il mister e mi aiuta tanto a crescere – ha ammesso Ibanez ai microfoni di Sky Sport -. Mourinho è sempre stato al nostro fianco da quando è arrivato, cerca di stare il più vicino possibile alla squadra. Sa tutto di noi calciatori e prova ad aiutarci sempre“.

Il ventitreenne è cresciuto tanto in questi mesi migliorando nella concentrazione durante la partita, nei tempi di recupero, negli anticipi e nelle chiusure in area di rigore che la scorsa stagione gli avevano creato più di una difficoltà: “Adesso sono migliorato anche nella velocità – ha dichiarato il brasiliano -. Dicevano che ero veloce ma non me ne rendevo conto. Sono due o tre anni che ho iniziato a lavorare su questo con il fisioterapista a casa“. La sua velocità si è vista anche nella gara di Bergamo, quando ha affrontato la squadra che lo ha portato in Italia: “Ringrazio tanto l’Atalanta ma ora sono romanista. È stata una partita e una vittoria bellissima per noi. È stata un po’ più speciale delle altre“.

Il difensore con Mourinho non si pone limiti: “Alla Roma vorrei vincere tutto. Secondo me dobbiamo provare a fare il nostro meglio e cercare di vincere lo scudetto. Con il mister nelle prossime stagioni proveremo a vincerlo“.