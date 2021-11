Ibanez compie 23 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Quale miglior regalo del ritorno alla vittoria, raggiunta anche con un’altra convincente prestazione personale? Dopo aver festeggiato con i compagni il successo (2-0) in trasferta contro il Genoa, Roger Ibanez celebra anche il compleanno. Il difensore brasiliano compie 23 anni. La Roma gli ha fatto gli auguri su Twitter, realizzando anche un video con le migliori giocate.

A rischio di finire ai margini della Roma ad inizio stagione, Ibanez – complice anche i vari infortuni di Smalling – ha conquistato in toto la fiducia di Mourinho. Sotto la guida del tecnico portoghese, il difensore brasiliano – con passaporto italiano, Mancini ci pensa – ha realizzato un importante salto di qualità. Lasciate alle spalle le sbavature e le incertezze della scorsa stagione, il centrale ha sin qui realizzato tre reti: due in campionato – derby e Cagliari – ed una in Conference League, quella del pareggio (2-2) contro il Bodo/Glimt.