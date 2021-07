Ibanez carica: “Avanti lupi” – FOTO

E’ soltanto pre-campionato, ma Roger Ibanez è già carico. Durante gli allenamenti è sempre il più attivo e anche durante le partitelle si fa vedere con ottime chiusure in scivolata. Oggi la Roma giocherà contro il Debrecen a Frosinone, ore 19 il calcio d’inizio al Benito Stirpe, e per il difensore brasiliano è come se fosse una partita di cartello. Sul proprio profilo Twitter ha scritto “Avanti lupi” con una emoticon di un lupetto accompagnato da due simboli di colore giallo e rosso.