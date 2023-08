Il Messaggero (S. Carina) – Doveva essere un tranquillo sabato di agosto, prologo al penultimo test amichevole per la Roma previsto per questa sera a Tolosa (ore 20. diretta tv su Dazn). E invece, in tarda serata, il sì di Ibanez all’Al-Ahli ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Poco dopo le ore 22 gli agenti del brasiliano banno comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del loro assistito al club arabo. Non quindi più il Nottingham Forest e l’affascinante Premier ma, a sorpresa, la Saudi League. Il brasiliano era restio inizialmente a trasferirsi in Arabia ma è stato convinto a suon di milioni (4 all’anno) ad accettare il trasferimento.

Nonostante l’intesa tra lbanez e l’Al-Ahli, va ancora limato qualcosa tra la Roma e il Club arabo. Pinto chiede 35 milioni per il cartellino del brasiliano a fronte dei 30 offerti. Una cessione che tuttavia è ormai ad un passo ed una volta avvenuta rivoluzionerà il mercato della Roma in entrata, con Morata che torna ad essere un obiettivo per il nuovo centravanti. Va registrato comunque che ieri la Roma ha continuato a seguire il doppio binario Marcos Leonardo-Arnautovic.