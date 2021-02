Ibanez: “A Roma sto creando la mia famiglia per sentirmi come a casa. Per questo ho portato Fernando Oliveira” – VIDEO

Roger Ibanez è diventato un perno della difesa romanista, un uomo imprescindibile per Paulo Fonseca. Il merito è anche di Fernando Oliveira, il fisioterapista personale del difensore della Roma, che è arrivato dal Brasile per seguire e aiutare il numero 41 giallorosso a trovare la forma migliore nel proprio percorso capitolino. Ibanez ha così pubblicato un video sul proprio profilo di Instagram, queste le sue parole:

“A Roma sto creando la mia famiglia e una nuova vita per sentirmi come a casa. Ma non possiamo creare il futuro se non teniamo con noi il meglio del passato. Per questo ho portato con me dal Brasile Fernando Oliveira, il mio fisioterapista, che ogni giorno mi segue, mi aiuta e mi supporta, come professionista e come amico. #4ONE é il lavoro che facciamo insieme, perché dopo il campo, le partite e gli allenamenti, possa continuare a migliorarmi anche a casa”.