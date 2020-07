Iachini torna a parlare della Roma: “Contro i giallorossi non abbiamo perso, sul rigore c’erano delle situazioni che dovevano far fermare l’azione”

Giuseppe Iachini torna a parlare della Roma. Il 26 luglio i giallorossi hanno affrontato la Fiorentina allo Stadio Olimpico, battendo i viola per 2-1 grazie alle reti, entrambe dal dischetto, dell’ex Jordan Veretout. Il tecnico della formazione avversaria non ha digerito la decisione dell’arbitro Chiffi ed è tornato a commentare l’episodio ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 4-0 sul Bologna. Queste le sue parole:

“Lo considero l’ottavo risultato consecutivo, perché noi a Roma non abbiamo perso. Sull’episodio del rigore c’erano due situazioni che dovevano far fermare l’azione”.