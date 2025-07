La nuova stagione dell’Atalanta è iniziata, ma i riflettori non sono puntati solo sul campo. Mentre la squadra si ritrovava al centro sportivo Bortolotti per il raduno precampionato, guidata dal nuovo allenatore Ivan Juric, un episodio extracalcistico ha catalizzato l’attenzione.

Un gruppo di tifosi nerazzurri ha esposto uno striscione polemico, dal contenuto inequivocabile: “L’Atalanta è vanto e gloria… Chi fa polemiche vada a Trigoria!”, un chiaro riferimento alla Roma, che ha alimentato il dibattito tra gli appassionati.

Il gesto si inserisce in un contesto già teso per la Dea. L’inizio del nuovo ciclo non è stato dei più semplici: Juric, infatti, ha dovuto rinunciare alla sua prima presenza ufficiale a causa di un ricovero improvviso. Il clima tra i tifosi è carico di incertezza e malumori, complice anche l’addio di Gian Piero Gasperini, l’allenatore che ha segnato un’epoca portando l’Atalanta a risultati storici.

Lo striscione, con il suo riferimento polemico anche ai giallorossi, conferma che il club bergamasco sta vivendo un momento delicato, non solo dal punto di vista tecnico ma anche sul piano emotivo e relazionale con la tifoseria.