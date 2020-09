I tifosi della Roma: “Non sarai mai solo. Forza Nicolò nostro!” – FOTO

Pagine Romaniste – Zaniolo è entrato nei cuori dei tifosi della Roma e i tifosi della Roma sono entrati nel cuore di Zaniolo. C’è sempre stata grande alchimia che è andata a crescere col passare del tempo, anche grazie alle prestazione in campo del numero 22 e dale dichiarazioni d’amore in pubblico come il bacio allo stemma sulla maglia. Zaniolo non è solo e lo sa, i tanti messaggi di affetto che gli sono arrivati nelle ultime ore ne sono la dimostrazione. Tantissimi di questi, la maggior parte, dai tifosi della Roma che in nottate gli hanno dedicato anche uno striscione: “Non sarai mai solo. Forza Nicolò nostro!“.