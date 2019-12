I tifosi con Dan. Proietti: “Ma non venda i nostri gioielli”

In pochi minuti l’hastag #Friedkin è diventato uno dei più utilizzati sui social: un entusiasmo dilagante, ma anche contenuto, quello che anime nelle ultime ore i tifosi giallorossi. Proietti: “Non ne so ancora un granché. Quello che auspico è che non si cerchi di fare cassa, con la nuova proprietà. Bisogna tenere i pezzi pregiati, gioielli come Zaniolo e Pellegrini che ci siamo cresciuti in casa“. Un affare da circa 800 milioni di euro, compresi i 272 milioni di debito e i 150 di aumento di capitale. Il tutto in attesa di capire che cosa ne sarà dell’iter di Tor di Valle. Lo scrive La Repubblica.