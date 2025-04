La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Ci sono quelli come Eldor Shomurodov che sanno dare la scossa e cambiare le partite. Ma anche quelli come Matias Soulé e Tommaso Baldanzi che, palla al piede, seminano il panico tra i difensori avversari nei sedici metri e tirano fuori la giocata della svolta. Nel momento più difficile, dopo le frenate con Juve e Lazio, la Roma cerca nell’inatteso trio uzbeko-argentino-toscano i gol pesanti per battere stasera il Verona e rilanciarsi nella corsa all’Europa.

Dietro l’uzbeko, nelle intenzioni del tecnico ci vogliono cambi di passo e assist oltre che invenzioni, come quelle del medesimo Soulé nell’ultimo derby con la Lazio: un gol, il suo, che ha rimesso in piedi la partita. Senza contare le motivazioni fortissime di Baldanzi e, peraltro, anche quelle di Niccolò Pisilli che magari a partita in corso potrà dare la spinta necessaria per portare su la Roma nell’area avversaria.

E allora, in quella che è la sfida più morbida prima del ciclo terribile degli scontri diretti che porterà la squadra al rettilineo finale, Ranieri pretende anche la massima attenzione da tutti quando il pallone sarà in possesso del Verona. Perché la Roma ha incassato finora troppi gol su ripartenze e calci piazzati.