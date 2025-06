Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma adesso ha bisogno di rinforzi, a cominciare dalla difesa. Serve un centrale titolare per completare la difesa a tre, più eventualmente un altro da mettere in panchina. Tra i diversi nomi, Lucumi e Kossounou, quest’ultimo in prestito proprio all’Atalanta dal Bayer Leverkusen nell’ultimo anno.

Il giocatore non è intenzionato a restare a Leverkusen e sarebbe contento di ritrovare Gasperini a Roma. Il centrale del Bologna, invece, ha una clausola di 28 milioni di euro: troppo alta. Il giocatore vuole restare in Serie A.