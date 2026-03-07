CORRIERE DELLO SPORT (Claudio Baffico) – Daniele De Rossi è consapevole di come il suo Genoa abbia sbagliato l’unico match della sua gestione proprio nell’andata con la Roma. Lo chiariva pochi minuti dopo la sconfitta con l’Inter, ed è un pensiero che si porta sapendo che per la salvezza è ancora tutto aperto. “Sono abituato a queste sensazioni, però mi concentro sui punti che dovrà fare il Genoa”, ha osservato ieri De Rossi. “Forse anch’io, in quella partita non ero lo stesso allenatore che sono stato per 17-18 giornate. Quella è stata la peggior versione del Genoa da quando sono qui, l’unica volta in cui non ero orgoglioso di me. Davanti a due grandi squadre come Napoli e Atalanta perlomeno ho visto una reazione”.

Poi c’è il campo. A cavallo della rifinitura, DDR potrà conoscere in via definitiva le condizioni di Norton-Cuffy: l’esterno si porta dietro qualche fastidio muscolare. “Sta meglio come Otoa, ma non so se entrambi saranno della partita”, ha chiarito il tecnico. Un margine di dubbio resiste, anche se l’orientamento è quello di non rischiare. L’altra assenza pesante, a proposito del passato romanista, è quella di Baldanzi. “Tornerà presto, anche perché è un pilastro di questo gruppo, in campo e fuori. Ai miei amici dico sempre di venire a Marassi e rendersi conto del clima infuocato che si crea per le nostre gare”.

Il focus sull’avversario tiene conto dell’infortunio di Dybala: “Gli mando lo stesso abbraccio di quando è diventato padre”, ha detto ieri De Rossi sull’argentino. “La Roma è comunque una squadra che ha dimostrato di poter battere chiunque. Magari all’inizio ha raccolto dei punti senza giocare troppo bene, ma ha sempre qualità e calciatori che decidono le partite. In più, quando ha la palla è brava a non farti respirare. C’è una maniera di difendere che li rende quasi insuperabili”.