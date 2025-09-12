Il Messaggero (A. Angeloni) – Domenica contro il Torino saranno trascorsi 100 giorni dall’annuncio di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. Cento giorni intensi, a tratti burrascosi, che hanno già dato un’idea di cosa attende i giallorossi.

Tutto è iniziato il 6 giugno, con la presentazione ufficiale e le prime dichiarazioni programmatiche.

Dopo le vacanze, il 13 luglio la squadra si è radunata a Trigoria, ma le novità sul mercato tardavano ad arrivare. Gasperini ha iniziato a lavorare con il gruppo a disposizione, ma la sua insofferenza per un mercato lento è cresciuta, manifestandosi pubblicamente durante il ritiro inglese. “Sul mercato siamo in ritardo”, dichiarò senza mezzi termini, lamentando l’assenza di rinforzi chiave.

Il ritiro in Inghilterra è stato segnato da alti e bassi: le valutazioni sui giocatori, le prime difficoltà di inserimento dei nuovi, le prime “frecciate” a Dovbyk (“l’attaccante stonato”) e la questione Koné, apparso come il possibile sacrificato per esigenze di bilancio. A complicare il quadro, l’infortunio di Bailey e le divergenze di vedute sul mercato con la dirigenza, come nel caso di Sancho, desiderato dal tecnico ma non dalla società.

Nonostante tutto, la Roma ha iniziato il campionato con due vittorie. Ora, al centesimo giorno, arriva la sfida con il Torino, con l’obiettivo di rimanere a punteggio pieno. Sono stati cento giorni di richieste, incomprensioni e frizioni, ma anche di lavoro intenso per plasmare la nuova Roma.