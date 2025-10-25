La Repubblica (M. Juric) – Nonostante la sconfitta con il Viktoria Plzen, la Roma riparte dalle poche certezze che la gara europea ha lasciato in eredità. Piccoli segnali, ma preziosi in vista della trasferta di domani (ore 15) a Reggio Emilia contro il Sassuolo. È da lì che Gasperini vuole ricostruire, provando a isolare ciò che funziona dentro un momento in cui tutto sembra girare a fatica.

A partire da Wesley, uno dei pochi a salvarsi contro i cechi. Il brasiliano è diventato l’emblema della duttilità e dei tentativi di soluzione del suo allenatore: in 90 minuti ha cambiato tre ruoli, partendo esterno sinistro, poi spostato sulla fascia destra, infine braccetto di difesa. Mentre da El Aynaoui, Ferguson, Ziolkowski, Ghilardi e Tsimikas continuano ad arrivare pochi segnali. Wesley corre, raddoppia, accompagna l’azione e soprattutto non smette di crederci, anche nei momenti in cui la squadra si sfalda. E soprattutto non segna. È forse questo che oggi manca alla Roma: una costanza di spirito più che di gioco. Gasperini lo ha detto senza girarci intorno: «C’è tanta gente che non segna da tanto tempo. Dobbiamo farci degli esami di coscienza e pensare come mai». Un messaggio rivolto a tutto il reparto offensivo, da Dybala a Ferguson e Dovbyk.

Intanto arrivano buone notizie da Trigoria: sospiro di sollievo per Manu Koné. Uscito all’intervallo del match contro il Viktoria Plzen per un colpo alla caviglia, il centrocampista francese non ha riportato lesioni. Nessun esame strumentale necessario e allarme rientrato. Sarà regolarmente a disposizione per la gara col Sassuolo, dove Gasperini proverà a far ripartire la Roma.