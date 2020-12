I giocatori della Roma: “Tanto orgoglio e consapevolezza della propria forza”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Rabbia, ma anche consapevolezza di essere sulla strada giusta. Dopo il pareggio col Sassuolo i giocatori della Roma voltano pagina: “Abbiamo provato a portare a casa i tre punti da squadra vera. Continueremo a lottare uniti per i nostri obiettivi!“, scrive Kumbulla. Gli fa eco Pedro: “Grande coraggio e carattere di tutta la squadra in una partita che avremmo meritato di vincere anche dopo la mia epulsione“. Spinazzola è uno dei più in forma: “Il miglior modo per superare le difficoltà è attaccarle“.