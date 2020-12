I giallorossi aspettano il rivale di Europa League

Il Tempo (F.Biafora) – La strada che porta alla finale a Danzica è ancora lunga, ma oggi per la Roma ci sarà un primo assaggio della fase ad eliminazione diretta di Europa League. Alle 13 a Nyon vanno in scena i sorteggi dei sedicesimi di finale. Salisburgo, Kuban Krasnodar, Dinamo Kiev, Olympiakos, Molde, Slavia Praga, Lille, Benfica, Granada, Real Sociedad, Sporting Braga, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger e Stella Rossa, questo l’elenco delle possibili avversarie degli uomini di Fonseca. Il gruppo giallorosso non seguirà il sorteggio a Trigoria, visto il giorno di riposo concesso dall’allenatore, ma l’auspicio è pescare un avversario più morbido rispetto a Benfica, Lille e Real Sociedad. Non verrà sorteggiato l’intero tabellone, è prevista infatti una nuova estrazione il 26 febbraio per gli ottavi e una definitiva a marzo per quarti e semifinali.