Pagine Romaniste (D.Moresco – S.Valdarchi) – Cambia la location di Dan e Ryan Friedkin. La prenotazione al “La Posta Vecchia Hotel Ladispoli” terminava nella giornata di oggi e così hanno deciso di spostarsi al centro di Roma, precistamente al “Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel” in Via Alberto Cadlolo, 101. In settimana ci saranno vari incontri istituzionali che li terranno impegnati, quindi, anche per una questione di comodità, si è deciso di entrare in città.