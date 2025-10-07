La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Dan e Ryan Friedkin sono attesi oggi nella Capitale. I proprietari della Roma parteciperanno all’assemblea dell’Eca in programma a Roma da oggi fino a giovedì. I massimi dirigenti giallorossi faranno tappa prima di tutto a Trigoria per incontrare tutto lo staff dirigenziale per parlare dell’ottimo avvia di campionato e per affrontare altri dossier importanti come quello dello stadio. I Friedkin si soffermeranno peraltro sulle strategie di mercato e sulla situazione di bilancio che prevede 90 milioni di plusvalenze entro il prossimo giugno.