Una settimana dopo l’annuncio ufficiale, è arrivato anche il saluto da parte dei Friedkin, che hanno scelto i social per accogliere Gian Piero Gasperini alla guida della Roma.

In un video pubblicato online, The Friedkin Group ha dato il benvenuto al nuovo tecnico giallorosso con parole cariche di aspettative:

“Diamo il benvenuto a Gian Piero Gasperini come nuovo Capo Allenatore della Roma. Un leader che incarna eccellenza, visione e risultati. La sua nomina rappresenta la nostra determinazione a puntare sempre più in alto e a competere al massimo livello.”

Un messaggio chiaro, che ribadisce la volontà della società di costruire una Roma ambiziosa e vincente, affidando il timone a un allenatore di esperienza e personalità.

The Friedkin Group welcomes Gian Piero Gasperini as @OfficialASRoma new Head Coach. A leader defined by excellence, vision, and results, his arrival reflects our ambition to raise the standard and compete at the highest level. #ASRoma pic.twitter.com/EAqUBGvXxz

