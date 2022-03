I due talismani: Totti e la moglie di Dan Friedkin

Corriere dello Sport (R. Maida) – Lo sguardo vispo di chi la sa lunga. Le labbra serrate tendenti al sorriso enigmatico della Gioconda. Il saluto alla Sud che lo acclama. Francesco Totti, ormai presenza fissa in tribuna, ha celebrato il derby più bello sua nuova vita in compagnia degli amici più cari e di Antonello Venditi, che da molto tempo non si faceva vedere all’Olimpico.

È presto per dire se, o meglio quando, Totti tornerà alla Roma con un ruolo dirigenziale. Ma è evidente che il rapporto con la proprietà, oltre che con Mourinho e Tiago Pinto, sia sereno e costruttivi. Un giorno, senza i riflettori puntati addosso, studieranno la formula dell’inevitabile rientro.

Poco lontano da Totti, sedeva la famiglia Friedkin quasi al completo. Il presidente e il figlio sono spesso di casa allo stadio, perché la loro partecipazione era prevedibile. Ma a molti non è sfuggita la presenza della signora Debra, archeologa appassionata di storia romana: è la moglie di Dan e la madre di Ryan. È stata un prezioso talismano per la Roma. Vedrete che tornerà in tribuna, magari per la prossima partita con la Lazio.