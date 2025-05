Corriere dello Sport (R. Maida) – Ieri il presidente della Roma era in Svizzera ma a Trigoria lo attendono la prossima settimana per l’ultima partita all’Olimpico contro il Milan. Lecito è aspettarsi novità decisive a stretto giro. Friedkin ha già stabilito, con dirigenza e Ranieri, due piani alternativi.

Se la squadra va in Champions la società incamera 50 milioni e sarebbe aria fresca in vista dell’accordo finanziario raggiunto con l’Uefa, che prevede un cumulo di perdite sostenibili alla fine del 2026: il decifit aggregato degli ultimi tre anni non deve superare i 60 milioni. Con i soldi della Champions i conti sarebbero quasi a posto. A questi si aggiungono i soldi delle cessioni che la Roma spera di incassare.

Di altro tenore è il piano della Roma fuori dalla Champions. Con la squadra in Europa League o peggio, sarebbe probabile sacrificare un giocatore di livello, oltre a quelli sul piede di partenza. Non Svilar. Semmai Ndicka o Koné, che hanno mercato e possono fruttare ottimi affari. Ranieri proverà a evitare, in questo finale, ogni partenza dolorosa.