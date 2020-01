I crociati, l’incubo di Trigoria: una maledizione senza fine

Una maledizione senza fine o, come dice qualcun altro, un primato non invidiabile. Diciannove crociati in meno di sei anni, la media di tre a stagione. E’ quanto sta vivendo la Roma dal 10 marzo 2014, giorno dell’infortunio di Kevin Strootman a Napoli. Da quel giorno per l’olandese iniziò un calvario di tre operazioni sullo stesso ginocchio. Da quelo stesso giorno è successo di tutto, da doppie rotture (Florenzi e Bouah) all’infortunio di Emerson Palmieri nel Totti-day. Sicuramente il più choccante è stato quello di Calafiori il 2 ottobre 2018 dove, in un match di Youth League, si ruppe sia il crociato anteriore che posteriore, entrambi e menischi e la capsula. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.