Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il bilancio salariale della Roma segna un’impennata. Per la stagione 2025/26 il club giallorosso spenderà circa 60,9 milioni netti (pari a 107,5 lordi), con un aumento del 22,3% rispetto allo scorso anno. Un balzo di quasi 20 milioni che riporta i costi ai livelli di due stagioni fa, dopo la parentesi di riduzione del 2024/25.vNel panorama della Serie A, la Roma si colloca quarta: davanti restano Inter (141,5 milioni), Juventus (123) e Napoli (110,1). Poco più indietro il Milan con 104,5.

Dybala resta il giocatore più pagato, con 6,5 milioni netti a stagione. Subito dietro Ndicka (4), mentre a 3,5 si trovano Hermoso, Pellegrini, Dovbyk, Bailey e Svilar. Proprio il portiere serbo e il giovane Pisilli hanno visto crescere sensibilmente il proprio stipendio, contribuendo all’aumento complessivo. Non trascurabili i costi dei prestiti di Bailey (6,5 lordi) e Tsimikas (4,7).

Uno scenario destinato a cambiare la prossima estate: senza rinnovi, dai conti potrebbero uscire gli stipendi pesanti di Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik, con un risparmio stimato di circa 30 milioni lordi. Se anche Bailey e Tsimikas non venissero confermati, il taglio supererebbe i 40 milioni.