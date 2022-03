I complimenti della Roma al Vitesse: “Partita davvero combattuta. Buona fortuna per il resto della stagione” – FOTO

La Roma è ai quarti di Conference League. Il gol di Abraham, in risposta al vantaggio di Wittek, è valso la qualificazione al turno successivo. Su Twitter, il club giallorosso si è congratulato con la squadra olandese: “Complimenti al Vitesse dopo questo pareggio davvero combattuto. Congratulazioni per le prestazioni e per aver partecipato a questa competizione. Buona fortuna per il resto della stagione“.

Commiserations to @MijnVitesse after what was a really hard-fought tie.

Nevertheless, congratulations on your performances and run in the competition this season – and best of luck for the remainder of your campaign! 👏#ASRoma #UECL pic.twitter.com/wh5JwkrhXx

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 17, 2022