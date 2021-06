I colloqui per Kostic proseguono, ma prima è obbligatorio vendere

Corriere dello Sport (R.Maida) – Pau Lopez al Marsiglia porta Rui Patricio alla Roma. Il club sta lavorando per convincere il primo ad accettare la Francia: sarebbe un prestito che può diventare titolo definitivo per un corrispettivo di 15 milioni. Sul secondo il problema non si pone. Tiago Pinto ha raggiunto l’accordo col portiere un mese fa ed ora deve arrampicarsi sulle richieste dei Wolves. Non ci saranno sorprese per Rui Patricio così come per Xhaka, ma la Roma deve ridurre di un terzo l’organico.

E’ questo il diktat dei Friedkin che non autorizzeranno un altro innesto senza che siano state fatte delle cessioni. Col Marsiglia resta aperto anche il discorso di Under. Nzonzi non ha ancora detto sì al Benfica, mentre Olsen vuole riflettere su un paio di offerte che arrivano dalla Germania. Diawara per ora rifiuta ogni ipotesi di addio e su Dzeko e Florenzi è tutto fermo. Dopo tutte queste manovre sarà possibile aggiungere qualità. I colloqui per Kostic proseguono, ma Mourinho dovrà avere un po’ di pazienza.