I bookmaker hanno scelto: lo United è favorito

Il Messaggero (G.Lengua) – Sarà una semifinale in salita quella che la Roma affronterà contro il Manchester United, vera e propria bestia nera dei giallorossi. Nella storia i due club si sono scontrati solo in Champions League ed è accaduto sei volte, tutto nel giro di poco più di un anno solare. La prima gara, il 4 aprile 2007, è finita 2-1 per i giallorossi ed è l’unica vittoria. Al ritorno la Roma è crollata 7-1 all’Old Trafford, poi l’anno successivo le due squadre si sono affrontate quattro volte, due al girone e poi due volte ai quarti di finale.

I giallorossi hanno subito in totale quattro sconfitte, una vittoria e un pareggio. Che lo United sia una squadra temibile non lo certifica soltanto il passato, ma anche i campioni che gravitano in rosa e il suo andamento in Europa League, competizione che hanno vinto contro l’Ajax nel 2017. Sono usciti dall’attuale edizione della Champions League, dal girone con PSG, Lipsia e Basaksehir, poi non hanno mai perso, sbattendo fuori Real Sociedad, Milan e Granada. Gli analisti delle scommesse hanno dato per spacciata la Roma, con una vittoria giallorossa in Inghilterra che vale 5 volte la posta. Lo United è il favorito per la vittoria della competizione, subito dopo l’Arsenal. Ultima la Roma, dietro anche al Villarreal.