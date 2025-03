Dopo la delusione dell’eliminazione in Europa League, la Roma si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di riscattarsi subito in campionato. Tra i protagonisti più discussi dell’ultima settimana c’è Mats Hummels, autore di un errore che ha pesato sull’esito della sfida contro l’Athletic Club.

Il difensore tedesco ha pubblicato un messaggio enigmatico sulle proprie Instagram Stories, scrivendo “Come ho detto, ancora e ancora” in riferimento agli allenamenti svolti a Trigoria. Hummels sta lavorando per riconquistare il posto da titolare, che ultimamente gli era stato sottratto da Celik, adattato nel ruolo di terzo di destra nella linea a tre con Mancini e Ndicka. L’ex Borussia Dortmund potrebbe tornare dal primo minuto già nella trasferta di Lecce, occasione per riscattarsi dopo l’amaro epilogo europeo.