Mats Hummels, difensore esperto e simbolo della solidità difensiva della Roma, si è raccontato al documentario “Mats Hummels – La finale” in cui ripercorre momenti cruciali della sua esperienza recente. Le parole del centrale tedesco gettano nuova luce sulla sua situazione personale e sul suo rapporto con la squadra, il rendimento e le scelte tecniche.

Hummels tocca diversi punti delicati della sua stagione. Ecco le sue parole:

Champions League e il rammarico per la partita contro il Milan: “Voglio che la squadra vada in Champions. Fa male non aver giocato col Milan”: una frase che trasmette l’attaccamento del giocatore all’obiettivo stagionale, ma anche la frustrazione per non essere stato protagonista nella sfida europea contro i rossoneri, evidentemente considerata cruciale.

Bilbao e l’errore che pesa ancora: “L’errore a Bilbao mi ha fatto male. Ero bloccato già prima della gara”: Hummels non nasconde il dolore per una prestazione negativa, ma rivela anche un disagio preesistente alla gara che ha inciso sulla sua prova.

Il ruolo decisivo di Juric:“Senza il cambio di allenatore Ranieri-Juric sarei andato via”. Il centrale tedesco svela che il passaggio in panchina tra Ranieri e Juric ha rappresentato per lui un punto di svolta, evitandogli di lasciare il club. Un segnale chiaro di quanto la leadership tecnica sia stata determinante nella sua permanenza.

Le parole di Hummels lasciano trasparire una stagione vissuta intensamente, tra alti e bassi, ambizioni europee e momenti personali difficili. Ma al tempo stesso raccontano anche un professionista ancora profondamente coinvolto nel progetto, deciso a lasciare il segno.